Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) SASA Polyester 46,54 42,32 9,97 Torunlar GMYO 3,50 3,19 9,72 Bera Holding 28,96 26,98 7,34 Esenboğa Elektrik 36,50 34,20 6,73 Kartonsan 63,40 59,65 6,29 Gübre Fabrikaları 70,80 66,95 5,75 Ege Gübre 232,00 220,30 5,31 Zorlu Enerji 2,14 2,04 4,90 Konya Çimento 1.015,20 970,20 4,64 Bagfaş 21,94 20,98 4,58 Kordsa Teknik Tekstil 23,02 22,08 4,26 Mavi Giyim 44,08 42,38 4,01 Hektaş 29,78 28,66 3,91 İhlas Gayrimenkul 1,07 1,03 3,88 Gözde Girişim 7,08 6,82 3,81 Parsan 31,58 30,46 3,68 Borusan Mannesmann 26,12 25,20 3,65 Şekerbank 1,14 1,10 3,64 Çemaş Döküm 1,18 1,14 3,51 Ege Endüstri 1.475,70 1.427,00 3,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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