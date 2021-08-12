Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yatırım Holding
|2,20
|2,28
|-3,51
|Bera Holding
|10,02
|10,30
|-2,72
|Odaş Elektrik
|1,33
|1,36
|-2,21
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,36
|41,14
|-1,90
|Fenerbahçe Futbol
|35,10
|35,56
|-1,29
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,84
|42,32
|-1,13
|Coca Cola İçecek
|85,70
|86,55
|-0,98
|Şekerbank
|1,04
|1,05
|-0,95
|Ege Gübre
|182,10
|183,50
|-0,76
|Netaş Telekomünikasyon
|18,30
|18,40
|-0,54
|Hektaş
|7,89
|7,93
|-0,50
|Nuh Çimento
|38,10
|38,28
|-0,47
|MLP Sağlık
|23,92
|24,00
|-0,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,71
|6,72
|-0,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,64
|23,66
|-0,08
|Deva Holding
|24,78
|24,80
|-0,08
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi