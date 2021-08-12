Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yatırım Holding 2,20 2,28 -3,51 Bera Holding 10,02 10,30 -2,72 Odaş Elektrik 1,33 1,36 -2,21 Tofaş Oto Fabrikası 40,36 41,14 -1,90 Fenerbahçe Futbol 35,10 35,56 -1,29 Eczacıbaşı Yatırım 41,84 42,32 -1,13 Coca Cola İçecek 85,70 86,55 -0,98 Şekerbank 1,04 1,05 -0,95 Ege Gübre 182,10 183,50 -0,76 Netaş Telekomünikasyon 18,30 18,40 -0,54 Hektaş 7,89 7,93 -0,50 Nuh Çimento 38,10 38,28 -0,47 MLP Sağlık 23,92 24,00 -0,33 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,71 6,72 -0,15 Kordsa Teknik Tekstil 23,64 23,66 -0,08 Deva Holding 24,78 24,80 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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