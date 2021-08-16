Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 389,60 360,80 7,98 Bera Holding 10,75 9,99 7,61 Enka İnşaat 10,16 9,70 4,74 Torunlar GMYO 3,79 3,63 4,41 Borusan Mannesmann 27,48 26,62 3,23 Pegasus 73,00 70,80 3,11 Akbank 5,64 5,48 2,92 Koza Madencilik 13,89 13,50 2,89 Selçuk Ecza Deposu 8,91 8,66 2,89 Gözde Girişim 5,71 5,55 2,88 Eczacıbaşı Yatırım 42,36 41,22 2,77 Global Yatırım Holding 2,29 2,23 2,69 Esenboğa Elektrik 30,70 29,96 2,47 Yapı ve Kredi Bankası 2,55 2,49 2,41 İş Bankası (C) 5,54 5,41 2,40 Afyon Çimento 3,81 3,73 2,14 Net Holding 3,86 3,78 2,12 Erbosan 146,90 144,00 2,01 Parsan 28,72 28,16 1,99 Garanti Bankası 9,45 9,27 1,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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