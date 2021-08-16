Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|389,60
|360,80
|7,98
|Bera Holding
|10,75
|9,99
|7,61
|Enka İnşaat
|10,16
|9,70
|4,74
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,63
|4,41
|Borusan Mannesmann
|27,48
|26,62
|3,23
|Pegasus
|73,00
|70,80
|3,11
|Akbank
|5,64
|5,48
|2,92
|Koza Madencilik
|13,89
|13,50
|2,89
|Selçuk Ecza Deposu
|8,91
|8,66
|2,89
|Gözde Girişim
|5,71
|5,55
|2,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,36
|41,22
|2,77
|Global Yatırım Holding
|2,29
|2,23
|2,69
|Esenboğa Elektrik
|30,70
|29,96
|2,47
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,55
|2,49
|2,41
|İş Bankası (C)
|5,54
|5,41
|2,40
|Afyon Çimento
|3,81
|3,73
|2,14
|Net Holding
|3,86
|3,78
|2,12
|Erbosan
|146,90
|144,00
|2,01
|Parsan
|28,72
|28,16
|1,99
|Garanti Bankası
|9,45
|9,27
|1,94
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi