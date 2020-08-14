Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 12,32 13,18 -6,53 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|12,32
|13,18
|-6,53
| Ford Otosan
|86,80
|90,85
|-4,46
|Turkcell
|14,84
|15,44
|-3,89
|Enka İnşaat
|6,53
|6,77
|-3,55
|Çimsa
|12,07
|12,50
|-3,44
|Migros Ticaret
|37,08
|38,40
|-3,44
|Yataş
|7,59
|7,86
|-3,44
|Klimasan Klima
|13,67
|14,15
|-3,39
|Bizim Mağazaları
|14,63
|15,07
|-2,92
|Türk Telekom
|7,07
|7,28
|-2,88
|Karsan Otomotiv
|3,20
|3,29
|-2,74
| Anadolu Grubu Holding
|16,73
|17,20
|-2,73
|Borusan Mannesmann
|12,18
|12,52
|-2,72
|Mavi Giyim
|40,36
|41,48
|-2,70
|İş Fin.Kir.
|3,62
|3,72
|-2,69
|T.S.K.B.
|1,09
|1,12
|-2,68
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,06
|7,25
|-2,62
|Otokar
|143,70
|147,50
|-2,58
|MLP Sağlık
|16,66
|17,10
|-2,57
|İpek Doğal Enerji
|11,03
|11,32
|-2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 14:21
Kaynak: AA
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