Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,43 2,51 -3,19 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,51
|-3,19
|Mavi Giyim
|38,18
|39,30
|-2,85
|Torunlar GMYO
|3,48
|3,56
|-2,25
|Özak GMYO
|3,66
|3,74
|-2,14
|GSD Holding
|2,31
|2,36
|-2,12
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|2,06
|-1,94
| Koza Madencilik
|13,47
|13,73
|-1,89
|İş Finansal Kiralama
|3,68
|3,75
|-1,87
|Koç Holding
|15,43
|15,72
|-1,84
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,14
|2,18
|-1,83
|Koza Altın
|82,80
|84,30
|-1,78
|Karsan Otomotiv
|2,79
|2,84
|-1,76
|Kartonsan
|615,00
|625,90
|-1,74
|Arçelik
|22,52
|22,90
|-1,66
|Sabancı Holding
|8,11
|8,24
|-1,58
|Türk Telekom
|7,08
|7,19
|-1,53
| Coca Cola İçecek
|44,28
|44,96
|-1,51
|Bim Mağazalar
|69,00
|70,05
|-1,50
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,34
|7,45
|-1,48
|Ereğli Demir Çelik
|8,71
|8,84
|-1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 13:35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
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