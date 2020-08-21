Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,44 2,52 -3,17 Global Yatırım Holding 4,52 4,64 -2,59 Türk Traktör 89,70 91,55 -2,02 Kartonsan 597,30 609,20 -1,95 Kerevitaş Gıda 5,09 5,16 -1,36 Tümosan Motor ve Traktör 7,68 7,78 -1,29 Ford Otosan 91,05 92,10 -1,14 Hektaş 12,24 12,37 -1,05 Ereğli Demir Çelik 8,91 9,00 -1,00 Aksigorta 7,09 7,16 -0,98 Koza Altın 82,20 83,00 -0,96 Bizim Mağazaları 14,80 14,94 -0,94 T.S.K.B. 1,13 1,14 -0,88 Logo Yazılım 86,25 87,00 -0,86 Net Holding 2,31 2,33 -0,86 Migros Ticaret 38,68 39,00 -0,82 Koza Madencilik 13,31 13,41 -0,75 Çelebi 71,40 71,90 -0,70 Doğuş Otomotiv 15,87 15,98 -0,69 Kardemir (D) 3,08 3,10 -0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)