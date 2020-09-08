Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,96 3,02 -1,99 MLP Sağlık 16,68 17,00 -1,88 GSD Holding 2,26 2,30 -1,74 Oyak Çimento 7,96 8,06 -1,24 Vestel 17,88 18,10 -1,22 Logo Yazılım 89,65 90,50 -0,94 Eczacıbaşı İlaç 6,34 6,40 -0,94 Anadolu Cam 5,31 5,36 -0,93 Gözde Girişim 5,35 5,40 -0,93 T.S.K.B. 1,09 1,10 -0,91 İş Y. Men. Değ. 8,11 8,18 -0,86 Soda Sanayii 6,97 7,03 -0,85 Yataş 8,28 8,35 -0,84 Selçuk Ecza Deposu 8,00 8,06 -0,74 Mavi Giyim 37,52 37,80 -0,74 Deva Holding 18,80 18,94 -0,74 Kartonsan 596,10 600,50 -0,73 Şekerbank 1,37 1,38 -0,72 Ülker Bisküvi 22,18 22,34 -0,72 Ege Endüstri 721,60 726,50 -0,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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