Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,96
|3,02
|-1,99
|MLP Sağlık
|16,68
|17,00
|-1,88
|GSD Holding
|2,26
|2,30
|-1,74
|Oyak Çimento
|7,96
|8,06
|-1,24
|Vestel
|17,88
|18,10
|-1,22
|Logo Yazılım
|89,65
|90,50
|-0,94
|Eczacıbaşı İlaç
|6,34
|6,40
|-0,94
|Anadolu Cam
|5,31
|5,36
|-0,93
|Gözde Girişim
|5,35
|5,40
|-0,93
|T.S.K.B.
|1,09
|1,10
|-0,91
|İş Y. Men. Değ.
|8,11
|8,18
|-0,86
|Soda Sanayii
|6,97
|7,03
|-0,85
|Yataş
|8,28
|8,35
|-0,84
|Selçuk Ecza Deposu
|8,00
|8,06
|-0,74
|Mavi Giyim
|37,52
|37,80
|-0,74
|Deva Holding
|18,80
|18,94
|-0,74
|Kartonsan
|596,10
|600,50
|-0,73
|Şekerbank
|1,37
|1,38
|-0,72
|Ülker Bisküvi
|22,18
|22,34
|-0,72
|Ege Endüstri
|721,60
|726,50
|-0,67
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:49 - Kaynak: AA
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