Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,31 2,37 -2,53 Turkcell 15,27 15,58 -1,99 Alkim Kimya 13,46 13,72 -1,90 T.S.K.B. 1,07 1,09 -1,83 Netaş Telekomünikasyon 17,10 17,40 -1,72 Sasa Polyester 16,53 16,78 -1,49 Good-Year 5,06 5,13 -1,36 Türk Traktör 96,90 98,15 -1,27 Bursa Çimento 6,30 6,38 -1,25 Türk Hava Yolları 10,37 10,50 -1,24 Yataş 8,42 8,52 -1,17 Emlak Konut GMYO 1,72 1,74 -1,15 Karel Elektronik 17,14 17,33 -1,10 Karsan Otomotiv 2,95 2,98 -1,01 Özak GMYO 3,96 4,00 -1,00 Pegasus 45,60 46,06 -1,00 Arçelik 23,00 23,22 -0,95 Klimasan Klima 13,97 14,10 -0,92 Deva Holding 18,76 18,93 -0,90 Vestel 16,84 16,99 -0,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:27 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

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