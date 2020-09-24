Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,31
|2,37
|-2,53
|Turkcell
|15,27
|15,58
|-1,99
|Alkim Kimya
|13,46
|13,72
|-1,90
|T.S.K.B.
|1,07
|1,09
|-1,83
|Netaş Telekomünikasyon
|17,10
|17,40
|-1,72
|Sasa Polyester
|16,53
|16,78
|-1,49
|Good-Year
|5,06
|5,13
|-1,36
|Türk Traktör
|96,90
|98,15
|-1,27
|Bursa Çimento
|6,30
|6,38
|-1,25
|Türk Hava Yolları
|10,37
|10,50
|-1,24
|Yataş
|8,42
|8,52
|-1,17
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,74
|-1,15
|Karel Elektronik
|17,14
|17,33
|-1,10
|Karsan Otomotiv
|2,95
|2,98
|-1,01
|Özak GMYO
|3,96
|4,00
|-1,00
|Pegasus
|45,60
|46,06
|-1,00
|Arçelik
|23,00
|23,22
|-0,95
|Klimasan Klima
|13,97
|14,10
|-0,92
|Deva Holding
|18,76
|18,93
|-0,90
|Vestel
|16,84
|16,99
|-0,88
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:27 - Kaynak: AA
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