Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 20,02 18,20 10,00 Çelebi 175,50 159,60 9,96 Gübre Fabrikaları 81,40 76,45 6,47 Halkbank 5,73 5,42 5,72 ASELSAN 18,80 17,90 5,03 Odaş Elektrik 4,00 3,85 3,90 DO-CO 578,50 557,40 3,79 Borusan Mannesmann 30,14 29,20 3,22 Akbank 6,82 6,62 3,02 Tat Gıda 11,39 11,08 2,80 Vakıflar Bankası 4,78 4,65 2,80 Anadolu Grubu Holding 27,44 26,70 2,77 Halk GMYO 3,30 3,22 2,48 Ereğli Demir Çelik 15,25 14,93 2,14 Alarko Holding 8,48 8,31 2,05 Garanti Bankası 10,22 10,02 2,00 Selçuk Ecza Deposu 14,38 14,10 1,99 Pınar Süt 24,10 23,64 1,95 ARD Bilişim Teknolojileri 45,62 44,82 1,78 Otokar 328,50 322,80 1,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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