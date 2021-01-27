Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|SonFiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|28,92
|30,60
|-5,49
|Ege Gübre
|216,00
|223,00
|-3,14
|Aksa Enerji
|10,20
|10,49
|-2,76
|Doğan Holding
|3,93
|4,04
|-2,72
|Konya Çimento
|1.688,40
|1.730,00
|-2,40
|Borusan Mannesmann
|32,06
|32,84
|-2,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,64
|32,40
|-2,35
|Doğuş Otomotiv
|35,50
|36,30
|-2,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,46
|21,88
|-1,92
|Netaş Telekom.
|31,84
|32,42
|-1,79
|İskenderun Demir Çelik
|11,64
|11,85
|-1,77
|Anadolu Efes
|25,96
|26,42
|-1,74
|Logo Yazılım
|138,30
|140,50
|-1,57
|Karsan Otomotiv
|4,95
|5,02
|-1,39
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|1,52
|-1,32
|Akbank
|6,53
|6,61
|-1,21
|Pegasus
|71,75
|72,60
|-1,17
|Garanti Bankası
|9,41
|9,52
|-1,16
|Coca Cola İçecek
|78,95
|79,85
|-1,13
|Sasa Polyester
|26,14
|26,42
|-1,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi