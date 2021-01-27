Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 SonFiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bagfaş 28,92 30,60 -5,49 Ege Gübre 216,00 223,00 -3,14 Aksa Enerji 10,20 10,49 -2,76 Doğan Holding 3,93 4,04 -2,72 Konya Çimento 1.688,40 1.730,00 -2,40 Borusan Mannesmann 32,06 32,84 -2,38 Alcatel Lucent Teletaş 31,64 32,40 -2,35 Doğuş Otomotiv 35,50 36,30 -2,20 Kordsa Teknik Tekstil 21,46 21,88 -1,92 Netaş Telekom. 31,84 32,42 -1,79 İskenderun Demir Çelik 11,64 11,85 -1,77 Anadolu Efes 25,96 26,42 -1,74 Logo Yazılım 138,30 140,50 -1,57 Karsan Otomotiv 4,95 5,02 -1,39 İhlas Gayrimenkul 1,50 1,52 -1,32 Akbank 6,53 6,61 -1,21 Pegasus 71,75 72,60 -1,17 Garanti Bankası 9,41 9,52 -1,16 Coca Cola İçecek 78,95 79,85 -1,13 Sasa Polyester 26,14 26,42 -1,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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