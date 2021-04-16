Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|11,11
|10,40
|6,83
|Ege Gübre
|245,90
|231,60
|6,17
|Ford Otosan
|184,90
|177,80
|3,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,40
|22,56
|3,72
|Bagfaş
|22,30
|21,50
|3,72
|Net Holding
|5,58
|5,39
|3,53
|Alkim Kimya
|16,90
|16,45
|2,74
|İndeks Bilgisayar
|29,64
|28,86
|2,70
|Deva Holding
|30,24
|29,50
|2,51
|Esenboğa Elektrik
|35,22
|34,50
|2,09
|Türk Traktör
|211,80
|207,70
|1,97
|İpek Doğal Enerji
|12,44
|12,20
|1,97
|Koza Madencilik
|14,61
|14,36
|1,74
|Parsan
|31,42
|30,90
|1,68
|Tekfen Holding
|15,71
|15,46
|1,62
|Verusa Holding
|58,30
|57,45
|1,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,90
|30,46
|1,44
|Bera Holding
|27,68
|27,30
|1,39
|Aksa Enerji
|12,25
|12,09
|1,32
|Kerevitaş Gıda
|5,63
|5,56
|1,26
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi