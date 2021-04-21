Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,48 2,72 -8,82 Esenboğa Elektrik 28,80 31,00 -7,10 Brisa 23,18 24,78 -6,46 Ege Gübre 221,10 234,20 -5,59 Kartonsan 50,50 53,40 -5,43 Bera Holding 26,58 28,02 -5,14 Good-Year 6,79 7,15 -5,03 Alarko Holding 9,89 10,38 -4,72 Polisan Holding 2,74 2,87 -4,53 Kervan Gıda 15,66 16,40 -4,51 Tofaş Oto Fabrikası 28,76 30,06 -4,32 Bursa Çimento 3,35 3,50 -4,29 Ford Otosan 169,10 176,60 -4,25 Doğuş Otomotiv 26,54 27,68 -4,12 Verusa Holding 52,50 54,65 -3,93 Türk Traktör 203,40 211,60 -3,88 Kerevitaş Gıda 4,99 5,19 -3,85 Karsan Otomotiv 3,36 3,49 -3,72 Çimsa 19,16 19,90 -3,72 Türkiye Sigorta 5,40 5,60 -3,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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