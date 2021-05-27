Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|82,85
|79,25
|4,54
|Aksa
|16,86
|16,29
|3,50
|Hektaş
|9,45
|9,19
|2,83
|GSD Holding
|1,82
|1,77
|2,82
|Türk Hava Yolları
|13,40
|13,05
|2,68
|Alarko Holding
|10,47
|10,24
|2,25
|Net Holding
|5,54
|5,42
|2,21
|TAV Havalimanları
|23,70
|23,20
|2,16
|Polisan Holding
|2,94
|2,89
|1,73
|Ford Otosan
|171,60
|168,70
|1,72
|Eczacıbaşı İlaç
|6,29
|6,19
|1,62
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,42
|17,15
|1,57
|Sabancı Holding
|8,59
|8,47
|1,42
|Coca Cola İçecek
|78,95
|77,88
|1,37
|Verusa Holding
|57,60
|56,85
|1,32
|Enerjisa Enerji
|10,84
|10,70
|1,31
|Tukaş
|7,13
|7,04
|1,28
|Migros Ticaret
|36,00
|35,58
|1,18
|Aksa Enerji
|13,14
|12,99
|1,15
|Vestel
|32,88
|32,52
|1,11
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi