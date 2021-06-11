Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|21,20
|22,38
|-5,27
|Ege Endüstri
|1.293,20
|1.330,10
|-2,77
|Jantsa Jant Sanayi
|85,85
|87,70
|-2,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,25
|-1,60
|Yataş
|14,01
|14,23
|-1,55
|Koza Altın
|126,50
|128,40
|-1,48
|İpek Doğal Enerji
|13,48
|13,65
|-1,25
|Alarko GMYO
|22,56
|22,84
|-1,23
|Ege Gübre
|188,50
|190,80
|-1,21
|Aksa Enerji
|12,94
|13,08
|-1,07
|Koza Madencilik
|16,17
|16,34
|-1,04
|Esenboğa Elektrik
|31,82
|32,14
|-1,00
|GSD Holding
|2,07
|2,09
|-0,96
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,16
|-0,93
|Tofaş Oto. Fab.
|31,34
|31,62
|-0,89
|Kervan Gıda
|15,86
|16,00
|-0,88
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|9,18
|-0,87
|Sabancı Holding
|9,51
|9,58
|-0,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,48
|22,64
|-0,71
|İş Y. Men. Değ.
|15,51
|15,61
|-0,64
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi