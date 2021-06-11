Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bagfaş 21,20 22,38 -5,27 Ege Endüstri 1.293,20 1.330,10 -2,77 Jantsa Jant Sanayi 85,85 87,70 -2,11 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,25 -1,60 Yataş 14,01 14,23 -1,55 Koza Altın 126,50 128,40 -1,48 İpek Doğal Enerji 13,48 13,65 -1,25 Alarko GMYO 22,56 22,84 -1,23 Ege Gübre 188,50 190,80 -1,21 Aksa Enerji 12,94 13,08 -1,07 Koza Madencilik 16,17 16,34 -1,04 Esenboğa Elektrik 31,82 32,14 -1,00 GSD Holding 2,07 2,09 -0,96 Emlak Konut GMYO 2,14 2,16 -0,93 Tofaş Oto. Fab. 31,34 31,62 -0,89 Kervan Gıda 15,86 16,00 -0,88 Selçuk Ecza Deposu 9,10 9,18 -0,87 Sabancı Holding 9,51 9,58 -0,73 Kordsa Teknik Tekstil 22,48 22,64 -0,71 İş Y. Men. Değ. 15,51 15,61 -0,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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