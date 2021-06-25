Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|15,96
|15,23
|4,79
|Doğuş Otomotiv
|23,02
|22,34
|3,04
|Nuh Çimento
|43,02
|41,80
|2,92
|Arçelik
|29,78
|29,14
|2,20
|Deva Holding
|25,38
|24,92
|1,85
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|4,48
|1,79
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,37
|14,12
|1,77
|Kartonsan
|55,55
|54,65
|1,65
|Vestel
|32,10
|31,60
|1,58
|Eczacıbaşı İlaç
|5,98
|5,89
|1,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,95
|6,85
|1,46
|Konya Çimento
|816,60
|806,30
|1,28
|Enerjisa Enerji
|10,75
|10,62
|1,22
|Selçuk Ecza Deposu
|8,88
|8,80
|0,91
|Şok Marketler Ticaret
|11,63
|11,53
|0,87
|Parsan
|29,96
|29,74
|0,74
|Petkim
|5,48
|5,44
|0,74
|Alarko Holding
|8,63
|8,57
|0,70
|Fenerbahçe Futbol
|39,06
|38,80
|0,67
|Brisa
|21,20
|21,06
|0,66
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi