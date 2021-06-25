Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 15,96 15,23 4,79 Doğuş Otomotiv 23,02 22,34 3,04 Nuh Çimento 43,02 41,80 2,92 Arçelik 29,78 29,14 2,20 Deva Holding 25,38 24,92 1,85 Kerevitaş Gıda 4,56 4,48 1,79 İş Yatırım Menkul Değerler 14,37 14,12 1,77 Kartonsan 55,55 54,65 1,65 Vestel 32,10 31,60 1,58 Eczacıbaşı İlaç 5,98 5,89 1,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,95 6,85 1,46 Konya Çimento 816,60 806,30 1,28 Enerjisa Enerji 10,75 10,62 1,22 Selçuk Ecza Deposu 8,88 8,80 0,91 Şok Marketler Ticaret 11,63 11,53 0,87 Parsan 29,96 29,74 0,74 Petkim 5,48 5,44 0,74 Alarko Holding 8,63 8,57 0,70 Fenerbahçe Futbol 39,06 38,80 0,67 Brisa 21,20 21,06 0,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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