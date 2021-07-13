Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.042,10
|998,60
|4,36
|Erbosan
|147,80
|144,50
|2,28
|Migros Ticaret
|33,40
|32,84
|1,71
|Anadolu Efes
|22,14
|21,80
|1,56
|Doğan Holding
|2,71
|2,67
|1,50
|Koç Holding
|19,80
|19,51
|1,49
|Torunlar GMYO
|3,21
|3,17
|1,26
|Hektaş
|7,39
|7,31
|1,09
|Vakıflar Bankası
|3,51
|3,48
|0,86
|Bim Mağazalar
|61,80
|61,30
|0,82
|Türk Telekom
|6,46
|6,41
|0,78
|Arçelik
|32,56
|32,32
|0,74
|Şok Marketler Ticaret
|11,24
|11,16
|0,72
|Aksa Enerji
|11,49
|11,41
|0,70
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,88
|36,64
|0,66
|İş GMYO
|1,86
|1,85
|0,54
|Pegasus
|72,00
|71,65
|0,49
|Halkbank
|4,86
|4,84
|0,41
|Şişe Cam
|7,63
|7,60
|0,39
|Ege Endüstri
|1.223,00
|1.218,70
|0,35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi