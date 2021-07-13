Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 3,81 3,92 -2,81 RTA Laboratuvarları 20,64 21,20 -2,64 Nuh Çimento 37,00 37,96 -2,53 Çimsa 22,68 23,22 -2,33 İş Yatırım Menkul Değerler 12,94 13,24 -2,27 Fenerbahçe Futbol 35,84 36,62 -2,13 Jantsa Jant Sanayi 70,25 71,70 -2,02 İhlas Gayrimenkul 0,97 0,99 -2,02 Bera Holding 10,93 11,14 -1,89 İndeks Bilgisayar 5,83 5,94 -1,85 İhlas Holding 0,55 0,56 -1,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,64 6,76 -1,78 Çemaş Döküm 1,13 1,15 -1,74 Türk Traktör 163,50 166,30 -1,68 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,21 1,23 -1,63 Galatasaray Sportif 3,63 3,69 -1,63 Ford Otosan 169,90 172,70 -1,62 Netaş Telekomünikasyon 18,88 19,19 -1,62 Odaş Elektrik 1,84 1,87 -1,60 Kordsa Teknik Tekstil 19,50 19,81 -1,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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