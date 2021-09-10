Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|30,66
|29,50
|3,93
|MLP Sağlık
|26,96
|26,08
|3,37
|Ülker Bisküvi
|19,63
|19,10
|2,77
|Çimsa
|26,94
|26,26
|2,59
|Ford Otosan
|173,20
|169,60
|2,12
|Ege Gübre
|169,60
|166,20
|2,05
|Otokar
|325,00
|318,60
|2,01
|Tofaş Oto Fabrikası
|47,50
|46,68
|1,76
|İhlas Holding
|0,60
|0,59
|1,69
|Selçuk Ecza Deposu
|9,19
|9,05
|1,55
|Verusa Holding
|50,50
|49,76
|1,49
|Parsan
|27,08
|26,72
|1,35
|Borusan Yatırım Pazarlama
|439,80
|434,00
|1,34
|Net Holding
|4,64
|4,58
|1,31
|Aksa
|19,46
|19,23
|1,20
|Karsan Otomotiv
|3,81
|3,77
|1,06
|İhlas Gayrimenkul
|0,96
|0,95
|1,05
|İş Finansal Kiralama
|3,02
|2,99
|1,00
|Eczacıbaşı İlaç
|6,64
|6,58
|0,91
|Alarko GMYO
|20,70
|20,52
|0,88
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi