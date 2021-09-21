Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|24,04
|23,38
|2,82
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|8,49
|2,59
|Esenboğa Elektrik
|32,42
|31,68
|2,34
|Torunlar GMYO
|3,61
|3,53
|2,27
|Şok Marketler Ticaret
|12,57
|12,32
|2,03
|Pegasus
|70,40
|69,10
|1,88
|Türk Hava Yolları
|13,05
|12,81
|1,87
|İhlas Holding
|0,57
|0,56
|1,79
|Alarko GMYO
|21,24
|20,88
|1,72
|Nuh Çimento
|32,84
|32,30
|1,67
|MLP Sağlık
|26,84
|26,40
|1,67
|İş GMYO
|1,90
|1,87
|1,60
|Hedef Girişim
|2,72
|2,68
|1,49
|Tüpraş
|109,10
|107,50
|1,49
|Alarko Holding
|9,01
|8,89
|1,35
|RTA Laboratuvarları
|23,56
|23,28
|1,20
|Eczacıbaşı İlaç
|5,94
|5,87
|1,19
|Afyon Çimento
|3,45
|3,41
|1,17
|Borusan Mannesmann
|22,76
|22,50
|1,16
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,89
|1,12
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi