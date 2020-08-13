Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 14,77 13,85 6,64 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|14,77
|13,85
|6,64
|Deva Holding
|22,40
|21,10
|6,16
|Logo Yazılım
|89,85
|85,65
|4,90
|Çimsa
|12,27
|11,72
|4,69
| Selçuk Ecza Deposu
|8,80
|8,46
|4,02
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|5,87
|2,73
|Torunlar GMYO
|3,84
|3,75
|2,40
|Güneş Sigorta
|6,23
|6,09
|2,30
|Tüpraş
|79,50
|77,75
|2,25
| Coca Cola İçecek
|46,20
|45,30
|1,99
|Karsan Otomotiv
|3,12
|3,06
|1,96
|Ülker Bisküvi
|23,14
|22,74
|1,76
|Çemtaş
|10,25
|10,08
|1,69
|Anadolu Efes
|20,42
|20,14
|1,39
|GSD Holding
|2,46
|2,43
|1,23
|Turkcell
|15,66
|15,50
|1,03
|MLP Sağlık
|18,02
|17,84
|1,01
|Zorlu Enerji
|2,38
|2,36
|0,85
|Tekfen Holding
|14,68
|14,58
|0,69
|Gübre Fabrikaları
|28,96
|28,80
|0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 13:31
Kaynak: AA
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