Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 14,77 13,85 6,64 Deva Holding 22,40 21,10 6,16 Logo Yazılım 89,85 85,65 4,90 Çimsa 12,27 11,72 4,69 Selçuk Ecza Deposu 8,80 8,46 4,02 Eczacıbaşı İlaç 6,03 5,87 2,73 Torunlar GMYO 3,84 3,75 2,40 Güneş Sigorta 6,23 6,09 2,30 Tüpraş 79,50 77,75 2,25 Coca Cola İçecek 46,20 45,30 1,99 Karsan Otomotiv 3,12 3,06 1,96 Ülker Bisküvi 23,14 22,74 1,76 Çemtaş 10,25 10,08 1,69 Anadolu Efes 20,42 20,14 1,39 GSD Holding 2,46 2,43 1,23 Turkcell 15,66 15,50 1,03 MLP Sağlık 18,02 17,84 1,01 Zorlu Enerji 2,38 2,36 0,85 Tekfen Holding 14,68 14,58 0,69 Gübre Fabrikaları 28,96 28,80 0,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)