Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 12,62 11,83 6,68 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|12,62
|11,83
|6,68
| Sasa Polyester
|15,77
|14,90
|5,84
|Karsan Otomotiv
|2,93
|2,77
|5,78
|Good-Year
|4,72
|4,57
|3,28
|Çelebi
|74,00
|72,20
|2,49
|Pegasus
|47,56
|46,46
|2,37
|Türk Hava Yolları
|11,29
|11,08
|1,90
|Global Yatırım Holding
|4,39
|4,32
|1,62
|Zorlu Enerji
|2,57
|2,53
|1,58
|Migros Ticaret
|40,16
|39,54
|1,57
|Güneş Sigorta
|6,54
|6,44
|1,55
|Bagfaş
|14,02
|13,82
|1,45
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,87
|7,78
|1,16
|Vestel
|16,78
|16,59
|1,15
|DO-CO
|333,60
|330,00
|1,09
|Logo Yazılım
|87,20
|86,35
|0,98
|Otokar
|139,50
|138,30
|0,87
|Ülker Bisküvi
|22,86
|22,72
|0,62
|TAV Havalimanları
|16,66
|16,56
|0,60
| Aksa Enerji
|5,14
|5,11
|0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 13:27
Kaynak: AA
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