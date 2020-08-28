Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,86 2,69 6,32 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,86
|2,69
|6,32
|Kardemir (D)
|3,07
|2,94
|4,42
|Gözde Girişim
|5,41
|5,23
|3,44
|Gübre Fabrikaları
|28,84
|27,98
|3,07
|Türk Traktör
|94,80
|92,15
|2,88
| Doğuş Otomotiv
|15,29
|14,90
|2,62
|Ülker Bisküvi
|23,28
|22,74
|2,37
|İpek Doğal Enerji
|12,39
|12,11
|2,31
| Aksa Enerji
|5,46
|5,35
|2,06
| Ford Otosan
|87,40
|85,80
|1,86
|Global Yatırım Holding
|4,53
|4,45
|1,80
|Vestel
|17,88
|17,58
|1,71
|Good-Year
|4,77
|4,69
|1,71
| Alarko Holding
|4,94
|4,86
|1,65
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,72
|7,61
|1,45
| Kerevitaş Gıda
|4,94
|4,87
|1,44
|Otokar
|140,00
|138,30
|1,23
|Odaş Elektrik
|2,49
|2,46
|1,22
| İskenderun Demir Çelik
|6,88
|6,81
|1,03
|Ereğli Demir Çelik
|8,94
|8,85
|1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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