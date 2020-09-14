Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,37 2,24 5,80 Çelebi 72,75 69,35 4,90 Kardemir (D) 3,18 3,07 3,58 Selçuk Ecza Deposu 8,97 8,71 2,99 Klimasan Klima 14,54 14,18 2,54 Bursa Çimento 6,06 5,92 2,36 Zorlu Enerji 2,78 2,72 2,21 Enerjisa Enerji 8,71 8,53 2,11 Petkim 4,33 4,25 1,88 Otokar 141,50 139,00 1,80 Net Holding 2,28 2,24 1,79 Doğuş Otomotiv 14,92 14,67 1,70 Gözde Girişim 5,48 5,39 1,67 Aksa Enerji 5,54 5,45 1,65 DO-CO 329,70 324,50 1,60 İpek Doğal Enerji 12,08 11,89 1,60 İş Fin.Kir. 3,85 3,79 1,58 Alarko GMYO 15,09 14,87 1,48 Alkim Kimya 13,84 13,65 1,39 İskenderun Demir Çelik 7,35 7,25 1,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İsmail Kizek, pandemi sürecinin tekstil sektörü üzerindeki etkisi anlattı

Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi

Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız

Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti

ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi

7 gündür aranan esnafın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız

Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi

Cemaatten istediği kadar para toplayamayan dilenci, camiye zarar verdi! O anlar kamerada

Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın

3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi