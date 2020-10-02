Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 20,50 19,82 3,43 Borusan Mannesmann 15,49 15,05 2,92 Migros Ticaret 41,96 40,88 2,64 Bagfaş 17,75 17,31 2,54 Doğuş Otomotiv 15,70 15,33 2,41 Aksa Enerji 6,48 6,33 2,37 Şişe Cam 7,06 6,91 2,17 Alarko GMYO 17,60 17,25 2,03 Good-Year 5,58 5,47 2,01 İpek Doğal Enerji 12,08 11,86 1,85 Odaş Elektrik 2,84 2,79 1,79 Kordsa Teknik Tekstil 11,80 11,60 1,72 Anadolu Grubu Holding 19,64 19,34 1,55 İskenderun Demir Çelik 7,39 7,28 1,51 Pınar Et ve Un 25,56 25,18 1,51 Kartonsan 703,10 692,70 1,50 GSD Holding 2,13 2,10 1,43 MLP Sağlık 17,31 17,08 1,35 Coca Cola İçecek 46,48 45,88 1,31 İndeks Bilgisayar 16,99 16,78 1,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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