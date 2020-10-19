Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|845,90
|769,00
|10,00
|Ege Endüstri
|868,80
|789,90
|9,99
|T.S.K.B.
|1,40
|1,28
|9,37
|Şekerbank
|1,97
|1,84
|7,07
|Otokar
|159,90
|152,00
|5,20
|Albaraka Türk
|1,71
|1,63
|4,91
|Deva Holding
|21,20
|20,22
|4,85
|Çemtaş
|14,89
|14,27
|4,34
|Good-Year
|6,13
|5,92
|3,55
|Alarko GMYO
|18,88
|18,29
|3,23
|GSD Holding
|2,45
|2,38
|2,94
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,27
|2,21
|2,71
|Torunlar GMYO
|4,19
|4,08
|2,70
|İş Bankası (C)
|5,61
|5,47
|2,56
|Garanti Bankası
|7,36
|7,18
|2,51
|Anadolu Grubu Holding
|20,96
|20,48
|2,34
|Akbank
|5,32
|5,20
|2,31
|Gözde Girişim
|6,74
|6,59
|2,28
|Vakıflar Bankası
|4,22
|4,13
|2,18
|Mavi Giyim
|45,14
|44,20
|2,13
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi