Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 845,90 769,00 10,00 Ege Endüstri 868,80 789,90 9,99 T.S.K.B. 1,40 1,28 9,37 Şekerbank 1,97 1,84 7,07 Otokar 159,90 152,00 5,20 Albaraka Türk 1,71 1,63 4,91 Deva Holding 21,20 20,22 4,85 Çemtaş 14,89 14,27 4,34 Good-Year 6,13 5,92 3,55 Alarko GMYO 18,88 18,29 3,23 GSD Holding 2,45 2,38 2,94 Yapı ve Kredi Bankası 2,27 2,21 2,71 Torunlar GMYO 4,19 4,08 2,70 İş Bankası (C) 5,61 5,47 2,56 Garanti Bankası 7,36 7,18 2,51 Anadolu Grubu Holding 20,96 20,48 2,34 Akbank 5,32 5,20 2,31 Gözde Girişim 6,74 6,59 2,28 Vakıflar Bankası 4,22 4,13 2,18 Mavi Giyim 45,14 44,20 2,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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