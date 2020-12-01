Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|13,79
|12,54
|9,97
|Akçansa
|16,26
|14,79
|9,94
|Çimsa
|16,05
|14,84
|8,15
|Ege Endüstri
|1.612,80
|1.512,00
|6,67
|Kartonsan
|2.713,00
|2.576,70
|5,29
|DO-CO
|493,00
|469,80
|4,94
|Otokar
|226,30
|217,10
|4,24
|Coca Cola İçecek
|58,40
|56,05
|4,19
|Aksigorta
|7,72
|7,43
|3,90
|Karel Elektronik
|17,35
|16,74
|3,64
|Bursa Çimento
|9,24
|8,93
|3,47
|Aygaz
|12,62
|12,20
|3,44
|Anadolu Grubu Holding
|21,44
|20,74
|3,38
|Anadolu Efes
|21,60
|20,94
|3,15
|Çelebi
|95,00
|92,20
|3,04
|Ford Otosan
|111,00
|107,80
|2,97
|Sasa Polyester
|16,75
|16,31
|2,70
|Sabancı Holding
|9,90
|9,64
|2,70
|Pegasus
|58,65
|57,20
|2,53
|Alarko Holding
|6,48
|6,32
|2,53
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi