Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 4,60 4,19 9,79 Borusan Mannesmann 24,98 23,00 8,61 Selçuk Ecza Deposu 15,78 14,75 6,98 Çelebi 125,90 118,20 6,51 Netaş Telekomünikasyon 22,68 21,40 5,98 Otokar 275,60 260,20 5,92 Good-Year 8,12 7,74 4,91 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,92 1,84 4,35 Akçansa 17,58 16,85 4,33 Alcatel Lucent Teletaş 28,22 27,44 2,84 Aselsan 18,34 17,84 2,80 Kerevitaş Gıda 6,77 6,61 2,42 Odaş Elektrik 4,05 3,96 2,27 ARD Bilişim Teknolojileri 45,62 44,62 2,24 Pınar Süt 21,36 20,90 2,20 İndeks Bilgisayar 16,70 16,36 2,08 Deva Holding 24,56 24,08 1,99 Tat Gıda 10,70 10,52 1,71 Bizim Mağazaları 15,66 15,42 1,56 Albaraka Türk 1,99 1,96 1,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Efsane isimden çarpıcı iddia: Salah, Liverpool'da mutlu değil

İstanbul Üniversitesi'nden araştırma: Partilere duyulan duygusal bağların zayıflığı, beklenmedik oy kayıplarına neden olabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı

Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt

Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı

Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak

Yargıtay'dan emsal karar: Rakip firmaları övüp kendi iş yerini eleştiren çalışan tazminatsız kovulur

Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı