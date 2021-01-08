Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 184,60 190,80 -3,25 Bursa Çimento 11,94 12,30 -2,93 Otokar 418,50 430,90 -2,88 Emlak Konut GMYO 2,54 2,60 -2,31 Brisa 22,28 22,72 -1,94 Tat Gıda 11,27 11,49 -1,91 Sasa Polyester 22,80 23,16 -1,55 Doğan Holding 3,38 3,43 -1,46 İhlas Gayrimenkul 1,40 1,42 -1,41 Enerjisa Enerji 13,01 13,18 -1,29 Alarko GMYO 25,46 25,78 -1,24 Gübre Fabrikaları 71,60 72,40 -1,10 Eczacıbaşı İlaç 7,61 7,68 -0,91 Net Holding 3,40 3,43 -0,87 Borusan Mannesmann 32,62 32,90 -0,85 Akçansa 18,47 18,61 -0,75 Arçelik 31,64 31,82 -0,57 Akiş GMYO 3,56 3,58 -0,56 Gözde Girişim 7,28 7,32 -0,55 Deva Holding 25,70 25,84 -0,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır

Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü

Mesut Özil'in amcasından transfer itirafı: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylemişti

Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı

Küçük kızını istismar eden şahsın tutuklandığını gören anne veryansın etti: Yüzüne tükürmek istiyorum

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi

Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde! Dayanışma payı alacaklar