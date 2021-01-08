Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|184,60
|190,80
|-3,25
|Bursa Çimento
|11,94
|12,30
|-2,93
|Otokar
|418,50
|430,90
|-2,88
|Emlak Konut GMYO
|2,54
|2,60
|-2,31
|Brisa
|22,28
|22,72
|-1,94
|Tat Gıda
|11,27
|11,49
|-1,91
|Sasa Polyester
|22,80
|23,16
|-1,55
|Doğan Holding
|3,38
|3,43
|-1,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,40
|1,42
|-1,41
|Enerjisa Enerji
|13,01
|13,18
|-1,29
|Alarko GMYO
|25,46
|25,78
|-1,24
|Gübre Fabrikaları
|71,60
|72,40
|-1,10
|Eczacıbaşı İlaç
|7,61
|7,68
|-0,91
|Net Holding
|3,40
|3,43
|-0,87
|Borusan Mannesmann
|32,62
|32,90
|-0,85
|Akçansa
|18,47
|18,61
|-0,75
|Arçelik
|31,64
|31,82
|-0,57
|Akiş GMYO
|3,56
|3,58
|-0,56
|Gözde Girişim
|7,28
|7,32
|-0,55
|Deva Holding
|25,70
|25,84
|-0,54
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi