Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,79
|4,02
|-5,72
|Albaraka Türk
|1,90
|1,99
|-4,52
|Türk Traktör
|240,10
|246,90
|-2,75
|İhlas Gayrimenkul
|1,11
|1,14
|-2,63
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,66
|1,70
|-2,35
|Anadolu Grubu Holding
|26,86
|27,46
|-2,18
|Gübre Fabrikaları
|74,20
|75,85
|-2,18
|Verusa Holding
|64,85
|66,25
|-2,11
|MLP Sağlık
|24,38
|24,90
|-2,09
|Petkim
|5,97
|6,09
|-1,97
|Ege Gübre
|220,50
|224,70
|-1,87
|Çimsa
|22,12
|22,54
|-1,86
|Hektaş
|29,10
|29,64
|-1,82
|Aksigorta
|9,10
|9,26
|-1,73
|Şekerbank
|1,32
|1,34
|-1,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,71
|2,75
|-1,45
|Sabancı Holding
|10,27
|10,42
|-1,44
|Karsan Otomotiv
|4,17
|4,23
|-1,42
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|2,17
|-1,38
|Akiş GMYO
|2,28
|2,31
|-1,30
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi