Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,79 4,02 -5,72 Albaraka Türk 1,90 1,99 -4,52 Türk Traktör 240,10 246,90 -2,75 İhlas Gayrimenkul 1,11 1,14 -2,63 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,66 1,70 -2,35 Anadolu Grubu Holding 26,86 27,46 -2,18 Gübre Fabrikaları 74,20 75,85 -2,18 Verusa Holding 64,85 66,25 -2,11 MLP Sağlık 24,38 24,90 -2,09 Petkim 5,97 6,09 -1,97 Ege Gübre 220,50 224,70 -1,87 Çimsa 22,12 22,54 -1,86 Hektaş 29,10 29,64 -1,82 Aksigorta 9,10 9,26 -1,73 Şekerbank 1,32 1,34 -1,49 Yapı ve Kredi Bankası 2,71 2,75 -1,45 Sabancı Holding 10,27 10,42 -1,44 Karsan Otomotiv 4,17 4,23 -1,42 Emlak Konut GMYO 2,14 2,17 -1,38 Akiş GMYO 2,28 2,31 -1,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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