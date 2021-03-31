Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,63
|4,93
|-6,09
|Aksa
|16,12
|16,57
|-2,72
|Enka İnşaat
|8,07
|8,26
|-2,30
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,93
|-1,55
|Anadolu Efes
|21,54
|21,88
|-1,55
|Bim Mağazalar
|70,55
|71,50
|-1,33
|Garanti Bankası
|6,70
|6,78
|-1,18
|Turkcell
|14,76
|14,91
|-1,01
|Tofaş Oto. Fab.
|33,72
|34,06
|-1,00
|Türk Hava Yolları
|12,59
|12,71
|-0,94
|Ülker Bisküvi
|21,40
|21,60
|-0,93
|Çimsa
|20,46
|20,64
|-0,87
|TAV Havalimanları
|20,86
|21,04
|-0,86
|Coca Cola İçecek
|69,75
|70,35
|-0,85
|Aksigorta
|8,16
|8,23
|-0,85
|Eczacıbaşı İlaç
|6,53
|6,58
|-0,76
|Kardemir (D)
|7,03
|7,08
|-0,71
|Mavi Giyim
|47,48
|47,78
|-0,63
|İş Y. Men. Değ.
|15,53
|15,62
|-0,58
|MLP Sağlık
|20,86
|20,98
|-0,57
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi