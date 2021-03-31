Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,63 4,93 -6,09 Aksa 16,12 16,57 -2,72 Enka İnşaat 8,07 8,26 -2,30 Emlak Konut GMYO 1,90 1,93 -1,55 Anadolu Efes 21,54 21,88 -1,55 Bim Mağazalar 70,55 71,50 -1,33 Garanti Bankası 6,70 6,78 -1,18 Turkcell 14,76 14,91 -1,01 Tofaş Oto. Fab. 33,72 34,06 -1,00 Türk Hava Yolları 12,59 12,71 -0,94 Ülker Bisküvi 21,40 21,60 -0,93 Çimsa 20,46 20,64 -0,87 TAV Havalimanları 20,86 21,04 -0,86 Coca Cola İçecek 69,75 70,35 -0,85 Aksigorta 8,16 8,23 -0,85 Eczacıbaşı İlaç 6,53 6,58 -0,76 Kardemir (D) 7,03 7,08 -0,71 Mavi Giyim 47,48 47,78 -0,63 İş Y. Men. Değ. 15,53 15,62 -0,58 MLP Sağlık 20,86 20,98 -0,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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