Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 71,25 76,90 -7,35 Nuh Çimento 53,35 56,45 -5,49 Kerevitaş Gıda 5,14 5,29 -2,84 Türk Traktör 205,90 211,50 -2,65 Fenerbahçe Futbol 26,36 27,02 -2,44 Bera Holding 31,02 31,78 -2,39 Pegasus 82,05 83,95 -2,26 Verusa Holding 58,05 59,30 -2,11 Bursa Çimento 3,80 3,88 -2,06 Akiş GMYO 1,91 1,95 -2,05 Ege Endüstri 1.330,20 1.357,00 -1,97 Alkim Kimya 16,24 16,55 -1,87 Parsan 30,46 31,00 -1,74 Brisa 24,30 24,72 -1,70 Otokar 331,70 337,20 -1,63 Hektaş 9,44 9,59 -1,56 Ford Otosan 177,20 180,00 -1,56 Aksa 15,18 15,41 -1,49 Tofaş Oto Fabrikası 29,44 29,88 -1,47 Konya Çimento 914,30 927,80 -1,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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