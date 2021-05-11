Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|71,25
|76,90
|-7,35
|Nuh Çimento
|53,35
|56,45
|-5,49
|Kerevitaş Gıda
|5,14
|5,29
|-2,84
|Türk Traktör
|205,90
|211,50
|-2,65
|Fenerbahçe Futbol
|26,36
|27,02
|-2,44
|Bera Holding
|31,02
|31,78
|-2,39
|Pegasus
|82,05
|83,95
|-2,26
|Verusa Holding
|58,05
|59,30
|-2,11
|Bursa Çimento
|3,80
|3,88
|-2,06
|Akiş GMYO
|1,91
|1,95
|-2,05
|Ege Endüstri
|1.330,20
|1.357,00
|-1,97
|Alkim Kimya
|16,24
|16,55
|-1,87
|Parsan
|30,46
|31,00
|-1,74
|Brisa
|24,30
|24,72
|-1,70
|Otokar
|331,70
|337,20
|-1,63
|Hektaş
|9,44
|9,59
|-1,56
|Ford Otosan
|177,20
|180,00
|-1,56
|Aksa
|15,18
|15,41
|-1,49
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,44
|29,88
|-1,47
|Konya Çimento
|914,30
|927,80
|-1,46
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi