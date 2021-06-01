Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 30,50 28,80 5,90 Çemaş Döküm 1,28 1,22 4,92 Netaş Telekomünikasyon 21,56 20,84 3,45 Akiş GMYO 1,97 1,91 3,14 Kordsa Teknik Tekstil 22,92 22,30 2,78 Karsan Otomotiv 4,67 4,55 2,64 Aksa Enerji 13,18 12,90 2,17 Sabancı Holding 9,04 8,86 2,03 Yapı ve Kredi Bankası 2,19 2,15 1,86 Şekerbank 1,12 1,10 1,82 Alkim Kimya 15,87 15,62 1,60 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,35 1,33 1,50 Kartonsan 58,00 57,15 1,49 ASELSAN 15,12 14,90 1,48 Ege Endüstri 1.254,60 1.237,40 1,39 Tekfen Holding 15,26 15,08 1,19 İş Bankası (C) 5,15 5,09 1,18 Akbank 5,26 5,20 1,15 Vakıflar Bankası 3,57 3,53 1,13 Garanti Bankası 8,08 7,99 1,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan hükümete çağrı yaptı: Sedat Peker'in iddiaları mutlaka araştırılmalı

Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek

Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı, giriş ücretleri cep yakıyor: Tam 60, indirimli 30 TL

Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir

Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü

"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi