Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|30,50
|28,80
|5,90
|Çemaş Döküm
|1,28
|1,22
|4,92
|Netaş Telekomünikasyon
|21,56
|20,84
|3,45
|Akiş GMYO
|1,97
|1,91
|3,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,92
|22,30
|2,78
|Karsan Otomotiv
|4,67
|4,55
|2,64
|Aksa Enerji
|13,18
|12,90
|2,17
|Sabancı Holding
|9,04
|8,86
|2,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,19
|2,15
|1,86
|Şekerbank
|1,12
|1,10
|1,82
|Alkim Kimya
|15,87
|15,62
|1,60
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,35
|1,33
|1,50
|Kartonsan
|58,00
|57,15
|1,49
|ASELSAN
|15,12
|14,90
|1,48
|Ege Endüstri
|1.254,60
|1.237,40
|1,39
|Tekfen Holding
|15,26
|15,08
|1,19
|İş Bankası (C)
|5,15
|5,09
|1,18
|Akbank
|5,26
|5,20
|1,15
|Vakıflar Bankası
|3,57
|3,53
|1,13
|Garanti Bankası
|8,08
|7,99
|1,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi