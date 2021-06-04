Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,93 4,21 -6,65 Nuh Çimento 46,82 47,98 -2,42 Halk GMYO 2,99 3,05 -1,97 Good-Year 7,12 7,24 -1,66 Doğuş Otomotiv 25,16 25,50 -1,33 Coca Cola İçecek 78,00 79,00 -1,27 Konya Çimento 831,60 842,10 -1,25 Verusa Holding 52,05 52,70 -1,23 Yataş 15,07 15,23 -1,05 GSD Holding 1,92 1,94 -1,03 SASA Polyester 33,42 33,74 -0,95 Kartonsan 57,05 57,55 -0,87 İş Yatırım Menkul Değerler 16,00 16,14 -0,87 Vakıflar Bankası 3,57 3,60 -0,83 Çimsa 23,90 24,10 -0,83 Ege Endüstri 1.237,20 1.247,00 -0,79 TAV Havalimanları 25,04 25,22 -0,71 Parsan 29,18 29,38 -0,68 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,31 7,36 -0,68 Kordsa Teknik Tekstil 22,42 22,56 -0,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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