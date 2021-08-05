Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,58
|0,59
|-1,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|7,33
|-1,50
|Ege Gübre
|177,00
|179,60
|-1,45
|Vestel
|29,10
|29,52
|-1,42
|Tofaş Oto. Fab.
|37,48
|38,02
|-1,42
|Enerjisa Enerji
|10,47
|10,61
|-1,32
|İş Bankası (C)
|5,29
|5,36
|-1,31
|Parsan
|28,20
|28,52
|-1,12
|Esenboğa Elektrik
|31,18
|31,52
|-1,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,16
|40,58
|-1,03
|Coca Cola İçecek
|87,10
|88,00
|-1,02
|Borusan Yat. Paz.
|302,70
|305,80
|-1,01
|Karsan Otomotiv
|3,95
|3,99
|-1,00
|Hektaş
|8,17
|8,25
|-0,97
|Şekerbank
|1,05
|1,06
|-0,94
|Türk Traktör
|179,40
|181,10
|-0,94
|Akbank
|5,37
|5,42
|-0,92
|Kardemir (D)
|7,78
|7,85
|-0,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|2,45
|-0,82
|T.S.K.B.
|1,30
|1,31
|-0,76
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi