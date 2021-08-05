Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,58 0,59 -1,69 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 7,33 -1,50 Ege Gübre 177,00 179,60 -1,45 Vestel 29,10 29,52 -1,42 Tofaş Oto. Fab. 37,48 38,02 -1,42 Enerjisa Enerji 10,47 10,61 -1,32 İş Bankası (C) 5,29 5,36 -1,31 Parsan 28,20 28,52 -1,12 Esenboğa Elektrik 31,18 31,52 -1,08 Eczacıbaşı Yatırım 40,16 40,58 -1,03 Coca Cola İçecek 87,10 88,00 -1,02 Borusan Yat. Paz. 302,70 305,80 -1,01 Karsan Otomotiv 3,95 3,99 -1,00 Hektaş 8,17 8,25 -0,97 Şekerbank 1,05 1,06 -0,94 Türk Traktör 179,40 181,10 -0,94 Akbank 5,37 5,42 -0,92 Kardemir (D) 7,78 7,85 -0,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,43 2,45 -0,82 T.S.K.B. 1,30 1,31 -0,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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