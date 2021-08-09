Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 341,50 315,10 8,38 Borusan Mannesmann 27,60 26,20 5,34 Nuh Çimento 39,84 38,06 4,68 Eczacıbaşı Yatırım 42,70 41,06 3,99 Global Yatırım Holding 2,39 2,30 3,91 Ege Gübre 184,70 178,20 3,65 Şişe Cam 8,27 8,00 3,37 Kordsa Teknik Tekstil 24,94 24,24 2,89 Fenerbahçe Futbol 36,94 36,00 2,61 Torunlar GMYO 3,57 3,49 2,29 Odaş Elektrik 1,40 1,37 2,19 Tofaş Oto Fabrikası 39,36 38,52 2,18 Karsan Otomotiv 4,01 3,93 2,04 Esenboğa Elektrik 30,78 30,20 1,92 Petkim 5,87 5,76 1,91 Galatasaray Sportif 3,79 3,72 1,88 Türkiye Sigorta 4,88 4,79 1,88 Türk Traktör 181,90 178,80 1,73 Jantsa Jant Sanayi 74,55 73,30 1,71 Kartonsan 53,95 53,05 1,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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