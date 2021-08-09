Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|341,50
|315,10
|8,38
|Borusan Mannesmann
|27,60
|26,20
|5,34
|Nuh Çimento
|39,84
|38,06
|4,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,70
|41,06
|3,99
|Global Yatırım Holding
|2,39
|2,30
|3,91
|Ege Gübre
|184,70
|178,20
|3,65
|Şişe Cam
|8,27
|8,00
|3,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,94
|24,24
|2,89
|Fenerbahçe Futbol
|36,94
|36,00
|2,61
|Torunlar GMYO
|3,57
|3,49
|2,29
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,37
|2,19
|Tofaş Oto Fabrikası
|39,36
|38,52
|2,18
|Karsan Otomotiv
|4,01
|3,93
|2,04
|Esenboğa Elektrik
|30,78
|30,20
|1,92
|Petkim
|5,87
|5,76
|1,91
|Galatasaray Sportif
|3,79
|3,72
|1,88
|Türkiye Sigorta
|4,88
|4,79
|1,88
|Türk Traktör
|181,90
|178,80
|1,73
|Jantsa Jant Sanayi
|74,55
|73,30
|1,71
|Kartonsan
|53,95
|53,05
|1,70
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi