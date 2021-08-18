Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,82
|3,92
|-2,55
|Ford Otosan
|174,90
|178,60
|-2,07
|Parsan
|28,16
|28,72
|-1,95
|TAV Havalimanları
|22,90
|23,34
|-1,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|43,86
|44,70
|-1,88
|Pegasus
|69,40
|70,65
|-1,77
|Fenerbahçe Futbol
|34,32
|34,92
|-1,72
|İhlas Holding
|0,59
|0,60
|-1,67
|Deva Holding
|25,30
|25,70
|-1,56
|Ege Endüstri
|1.273,60
|1.292,20
|-1,44
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,50
|41,08
|-1,41
|Torunlar GMYO
|3,77
|3,82
|-1,31
|Ereğli Demir Çelik
|19,18
|19,43
|-1,29
|Arçelik
|33,48
|33,90
|-1,24
|Koç Holding
|23,68
|23,96
|-1,17
|Türk Traktör
|178,00
|180,10
|-1,17
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,82
|24,10
|-1,16
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,34
|14,50
|-1,10
|Kardemir (D)
|8,10
|8,19
|-1,10
|Galatasaray Sportif
|3,73
|3,77
|-1,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi