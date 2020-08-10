Son dakika haberi: Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 858'e yükseldiğini ve bugün bin 193 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 147 milyonluk açılışta kritik uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri'nin açılışına katıldı. Kritik uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maske takmayan, çenesinin altında barındıran vatandaşlarımız var. Yanlış yapıyoruz" dedi.

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CHP'nin 'A Takımı' belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönemde yol arkadaşlığı yapacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

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LGS tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarının erişime resmen açıldığını ilan etti.

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Washington'da sokak partisine silahlı saldırı

ABD'nin başkenti Washington DC'de izinsiz sokak gösterisine yapılan silahlı saldırı sonucu 1kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

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Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü: Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü

İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği gölün havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.

(İHA)