Son dakika haberi... Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sınır hattındaki çatışmalar 17. gününde

Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında bomba sesleri susmuyor. Ateşkesi ihlal eden işgalci Ermenistan Terter, Ağdam ve Fuzuli gibi sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor.

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Sanayi üretimi aylık yüzde 3,4 arttı

Sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı.

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"Yaklaşık 500 gram cevher ürettiğimizde 0,1 gram lityum elde etmiş olacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yaklaşık 500 gram cevher ürettiğimizde 0,1 gram lityum elde etmiş olacağız. 2 milyon 700 bin civarında bir cevher üretimimiz var. Bu da bize, 500-600 ton civarında lityumu geri kazanma imkanı sunduğunu gösterdi. Ülkemizin ithal ettiği bir ürünü, Türkiye'de üretir hale gelmiş olacağız. Ekonomik değeri ise; tonu yaklaşık 20 bin dolar civarında bir üründen bahsediyoruz" dedi.

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İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hücre yapılanmasında sıkça kullandığı ankesörlü telefon soruşturması kapsamında bu sabah yapılan operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

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Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da yumruklu saldırı

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakashvili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcistan vatandaşları ile yaptığı görüşme sırasında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

(İHA)