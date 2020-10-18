Son dakika haberi! Günün özeti - Son Dakika

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Minsk üçlüsüne 'Ermenistan' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni ve AK Parti 7. Olağan İl Kongresine katılmak üzere geldiği Şırnak'ta halka seslendi.

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Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yüksek

Azerbaycan Savunma Bakanlığı gece yarısı itibariyle Ermenistan ile yeniden ateşkes kararı alındığını açıklamıştı.

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MSB'den "Can Azerbaycan" klibi

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Ekim Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerin'in seslendirdiği "Can Azerbaycan" isimli klibi yayınladı.

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KKTC'de seçmen ikinci kez sandık başında

KKTC'de geçtiğimiz hafta ilk turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk bugün ikinci tur için yeniden sandık başında.

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Bakan Selçuk: "1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "Korona Virüs Salgını" konulu ek genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Korona Virüs Salgını" konulu ek genelge gönderdi.

(İHA)