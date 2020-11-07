Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal'ın atanması Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal getirildi.

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"857 okulumuzdan 5 tanesinin ağır, 18 tanesinin ise orta hasarlı olduğunu tespit ettik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin son dakika gelişmeleri paylaştı. 12 binanın yıkım işleminin tamamlandığını belirten Bakan Kurum, " Enkazların bulunduğu 4 mahallede hasar tespitleri tamamlandı. " Okulların bir hafta daha eğitim ve öğretim süresinin uzatıldığını belirten Kurum, "857 okulumuzdan 5 tanesinin ağır, 18 tanesinin ise orta hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi. Öğrenciler eğitimlerine yakın mahallelerdeki okullarda devam edecek.

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Bayraklı Belediyesi çadırları dezenfekte ediyor

Bayraklı Belediyesi Koronavirüs önlemleri kapsamında depremin ilk gününden itibaren çadırları, ortak kullanım alanlarını, insanların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri dezenfekte ederek, baştan sona temizliyor.

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"Son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir ay içerisinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edildiğini açıkladı.

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Azerbaycan'da 16 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Cebrail, Gubadlı, Hocalı ve Hocavend bölgelerinde toplam 16 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

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Biden: "Bu yarışı kazanacağız"

ABD Başkan adayı Joe Biden başkanlık seçimleri için oy sayım işlemleri devam ederken yaptığı açıklamada, "Bu yarışı kazanacağız" dedi. ABD'de Cumhuriyetçi Parti adayı mevcut Başkan Donald Trump'ın oy sayımlarını durdurma çağrısının ardından Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden zafer açıklamasıyla Trump'a meydan okudu.

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-İHA-