Son dakika haberi: Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

"Teröristin kitabını tavsiye etmesi beni rencide etmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, hadi CHP gibi onların içindeki tetikçilerini anladık, peki yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmelerine ne demeli? Hatta daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Arınç'ın istifasına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Arınç'ın kamuoyunda çok öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının MYK tarafından kabul edilmediği, doğru bulunmadığı açık bir şekilde ifade edildi. Kendileri de istifalarını sundular, Cumhurbaşkanımız da kabul etti" dedi.

Yargıtay Alparslan Arslan kararını onadı

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Ergenekon davasından ayrılan Danıştay saldırısı davasında karar açıklandı.

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İsrail askerleri, ambulanstaki yaralı Filistinliye müdahale etti

İsrail askerleri, Ürdün Vadisi'ndeki yerleşim yerlerini ve İsrail uygulamalarını protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 24 kişi yaralandı. Askerlerin ambulansta tedavi altındaki yaralı Filistinliye müdahale ettiği anlar ise kameralara yansıdı.

Ayda bebekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öpücük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaşanan depremde 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine öpücük gönderen minik Ayda'ya öpücük gönderdi.

-İHA-