Son dakika haberi... Günyüzü ilçesinde art arda yangınlar - Son Dakika
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Son dakika haberi... Günyüzü ilçesinde art arda yangınlar

04.04.2022 16:01
Son dakika haberi... Günyüzü ilçesinde art arda yangınlar

Son dakika gelişmesine göre Günyüzü ilçesinde art arda meydana gelen yangınlar endişe uyandırırken, 4 günde 4'üncü yangın da maddi hasarla atlatıldı.

Günyüzü ilçesinde art arda meydana gelen yangınlar endişe uyandırırken, 4 günde 4'üncü yangın da maddi hasarla atlatıldı.

İlçenin üzerinde bu hafta adeta kara bulutlar dolaşıyor. Yazır mahallesinde Fadime Sarıkaya' ya ait evde, elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Günyüzü ve Sivrihisar ilçesine ait itfaiye ekiplerinin ortak çalışması ile yangın söndürüldü. Ev sahibi Fadime Sarıkaya'nın tesadüfen misafirliğe gitmesi can kaybını önledi.

Son 4 gündür canını dişine takan itfaiye erlerinden Mehmet Ali Çelik, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada "4 gündür ilçemizin muhtelif yerlerinde sürekli yangın çıkıyor. Görevimiz çıkan yangınlarda vatandaşlarımızın ilk önce canını kurtarmak. Dört gündür sürekli yangına koşarak gittiğimizden, acil işimiz olduğunda hızlı gidersek bile vatandaşlar korkarak yine yangın var zannediyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi... Günyüzü ilçesinde art arda yangınlar
Son dakika haberi... Günyüzü ilçesinde art arda yangınlar
Son dakika haberi... Günyüzü ilçesinde art arda yangınlar

YORUMLAR
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İŞ HANININ ÇATISI YANDI İŞ HANININ ÇATISI YANDI 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

Günyüzü, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Günyüzü ilçesinde art arda yangınlar - Son Dakika


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