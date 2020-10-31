Son dakika haberi... Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

Son dakika haberi... Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
31.10.2020 13:13
Son dakika haberi: Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı mesajını iletti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı mesajını iletti.
Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Türkiye'de çok cana mal olan depremden dolayı çok üzgünüm. Gürcistan bu zor anlarda Türk halkının yanında. En içten taziyelerimi sunarım."
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