Son dakika haberi... Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok cana mal olan depremden dolayı çok üzgünüm. Gürcistan bu zor anlarda Türk halkının yanında. En içten taziyelerimi sunarım."