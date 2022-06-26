Son dakika haber... Gürcistan'da evin balkonu çöktü: 2 ölü, 2 yaralı

- Gürcistan'da evin balkonu çöktü: 2 ölü, 2 yaralı

TİFLİS - Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli kentinde bir binanın balkonunun çökmesinin ardından 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten 35 kilometre uzaklıkta bulunan Marneuli kentindeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Kaza sırasında balkonda bulunan iki kadın aşağı düşerek hayatını kaybederken, bina önünde oynayan 2 çocuk ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin ardından hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.