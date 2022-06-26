Son dakika haber... Gürcistan'da evin balkonu çöktü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Gürcistan'da evin balkonu çöktü: 2 ölü, 2 yaralı

26.06.2022 22:40

Son dakika haber: - Gürcistan'da evin balkonu çöktü: 2 ölü, 2 yaralı Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli kentinde bir binanın balkonunun çökmesinin ardından 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

- Gürcistan'da evin balkonu çöktü: 2 ölü, 2 yaralı

TİFLİS - Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli kentinde bir binanın balkonunun çökmesinin ardından 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten 35 kilometre uzaklıkta bulunan Marneuli kentindeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü. Kaza sırasında balkonda bulunan iki kadın aşağı düşerek hayatını kaybederken, bina önünde oynayan 2 çocuk ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin ardından hayatını kaybeden kadınlardan birinin hamile olduğu öğrenildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gürcistan'da evin balkonu çöktü: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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