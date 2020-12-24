Muhalefet ise seçim sonuçlarını kabul etmeyerek seçimlerin yeniden düzenlenmesi taleplerini yineliyor. Seçim barajını aşarak Parlamentoya girme hakkı kazanan 9 parti meclis oturumlarını boykot ediyor.

Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği oturum sonunda yapılan oylamada, iktidar milletvekillerinin oyuyla Gakharia hükümeti güvenoyu aldı.

Parlamentoda güven oylaması için düzenlenen olağanüstü oturuma toplam 150 milletvekilinden sadece iktidardaki Gürcü Hayali partisinin 85 milletvekili katıldı.

Gürcistan 'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Başbakan Giorgi Gakharia'nın kurduğu yeni hükümet Parlamentodan güvenoyu aldı.

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