Son dakika haberi! Güreşte Dünya Kupası heyecanı yaşanacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Güreşte Dünya Kupası heyecanı yaşanacak

10.12.2020 11:41
Son dakika haberi! Güreşte Dünya Kupası heyecanı yaşanacak, System.String[]

Son dakika spor haberine göre Güreşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine düzenlenecek Dünya Kupası, 12 Aralık'ta Sırbistan'da başlayacak.

Güreşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine düzenlenecek Dünya Kupası, 12 Aralık'ta Sırbistan'da başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli güreşçiler, 12-18 Aralık tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilecek Bireysel Dünya Kupası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Organizasyonda mindere ilk olarak grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçiler çıkacak. Hazırlıklarını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde tamamlayan Grekoromen Milli Takımı, bugün akşam saatlerinde Sırbistan'a hareket edecek.

Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli güreşçiler şunlar:

Grekoromen

55 kilo: Şerif Kılıç

60 kilo: Ahmet Uyar

63 kilo: Abdurrahman Altan

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Furkan Bayrak

82 kilo: Salih Aydın

87 kilo: Doğan Göktaş

97 kilo Süleyman Demirci

130 kilo: Osman Yıldırım

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Mehlika Öztürk

59 kilo: Elif Yanık

62 kilo: Cansu Aksoy

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Yasemin Adar

Erkekler serbest stil

57 kilo: Şaban Kızıltaş

61 kilo: Recep Topal

65 kilo: Ahmet Duman

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Fazlı Eryılmaz

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Erhan Yaylacı

97 kilo: Süleyman Karadeniz

125 kilo: Oktay Güngör

Öte yandan Dünya Güreş Birliği, Dünya Kupası'na katılanlara para ödülü de verecek. Birinciler 4 bin, ikinciler 3 bin, üçüncüler ise bin 500 İsviçre frangı ödül alacak. Ayrıca takım sıralamasında ilk 3 sırayı alan takımlar ödüllendirilecek.

Dünya Şampiyonası, Sırbistan Karadağ, Dünya Kupası, Aralık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Güreşte Dünya Kupası heyecanı yaşanacak - Son Dakika Spor


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