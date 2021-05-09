Son dakika haberi! Güvenlik kamerası takılan parkların sayısı artıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Güvenlik kamerası takılan parkların sayısı artıyor

09.05.2021 16:17
Son dakika haberi! Güvenlik kamerası takılan parkların sayısı artıyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Merkezefendi Belediyesi parklara güvenlik kamerası yerleştirerek güvenli ve huzurlu hale getiriyor.

Merkezefendi Belediyesi parklara güvenlik kamerası yerleştirerek güvenli ve huzurlu hale getiriyor. Bu kapsamda belediye 9 parka 18 adet güvenlik kamerası monte ederken, ilerleyen zamanlarda toplam sayının daha da artırılacağını belirtildi.

Merkezefendi Belediyesi parklara yerleştirdiği güvenlik kameraları ile parkları daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. Daha huzurlu, güvenli ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Merkezefendi Belediyesi, 9 parka, 18 adet güvenlik kamerası monte etti. Merkezefendi Belediyesi, 2020 yılında da 39 parka 87 adet kamera takmıştı. 2 mega piksel çözünürlüklü ve gece görüşlü kameralar, parkları haftanın yedi günü 24 saat kayıt altına alacak. Belirlenen program kapsamında güvenlik kamerası monte işlemlerinin devam edeceği belirtildi.

"Her geçen gün daha güvenli, daha huzurlu olacak"

Merkezefendi'deki parkların artık daha güvenli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Daha önce çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz parklara kamera takma işlemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an 9 parkımızın daha kamera montaj işlemlerini tamamladık. Diğer parklarımızdaki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Çocuklarımızın daha güvenli vakit geçirebileceği, ailelerimizin gönlünün rahat olacağı şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi'de her geçen gün daha güvenli, daha huzurlu olacak" diye konuştu. - DENİZLİ

Son dakika haberi! Güvenlik kamerası takılan parkların sayısı artıyor
Son dakika haberi! Güvenlik kamerası takılan parkların sayısı artıyor
Son dakika haberi! Güvenlik kamerası takılan parkların sayısı artıyor
Son dakika haberi! Güvenlik kamerası takılan parkların sayısı artıyor

Merkezefendi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Güvenlik kamerası takılan parkların sayısı artıyor - Son Dakika


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