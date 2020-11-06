Son dakika haber! Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek - Son Dakika

Son dakika haber! Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek

06.11.2020 16:22

Son dakika haberleri... Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddiasıyla HDP il binası önündeki oturma eylemi 431'inci günde devam ederken destek ziyaretleri de sürüyor.

Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddiasıyla HDP il binası önündeki oturma eylemi 431'inci günde devam ederken destek ziyaretleri de sürüyor. Bu kapsamda güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, ailelere 4'üncü kez ziyarette bulunarak destek verdi.

Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'ya kaçırıldığını ileri sürerek 3 Eylül 2019'dan beri evlat nöbetine devam eden ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, evlat nöbetindeki ailelere 4'üncü kez ziyarette bulundu. Annelerle tek tek görüşen güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Diyarbakır annelerinin bir devrim yaptığını söyledi. Diyarbakır annelerinin bir tarih yazdığını belirten Dr. Muğlu, "Bu tarihin asla ve asla sekteye uğramaması gerekir. Diyarbakır anneleri, PKK terör örgütünün Kandil'de yuvalarından çıkmalarını engelledi. Bu cesaretle, bu özgüvenle PKK terör örgütüne katılımlar neredeyse şuan Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı olan, kardeşlerimiz arasında neredeyse sıfıra düştü. Şu an yurtiçindeki başarılı operasyonlar PKK terör örgütünün aynı şekilde hem sınır ötesinde, bunun başta Irak ve Irak'ın Kuzeyinde Kandil bölgesinde, yine Suriye'nin Kuzeyi dediğimiz bölgelere de yansıması oluyor. Bunu örnek alan Irak'ın Kuzeyinde kandırılan annelerin çocukları, Irak'taki Kürt kardeşlerimizin de anneleri ayaklanıyor. Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin anneleri de bu isyana ses veriyor ve inşallah bu önümüzdeki günler de bir rol model olacak. Diyarbakır annelerinin, babalarının hepsinin ellerinden öpüyorum. Büyük bir dava başlatmıştır. Allah, yardımcıları olsun. Allah, biran önce çocuklarına kavuşmayı nasip etsin" dedi.

Son dakika haber! Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek
Son dakika haber! Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek
Son dakika haber! Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek
Son dakika haber! Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek
Son dakika haber! Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek - Son Dakika


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