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Son dakika haberi | Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi | Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

03.02.2022 20:03

Gelen son dakika haberlerine göre Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunduGAZİANTEP Gaziantep'te, yakınları tarafından bir süre haber alınamayan şahıs, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

GAZİANTEP Gaziantep'te, yakınları tarafından bir süre haber alınamayan şahıs, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydan geldi. İddiaya göre, yakınları evde yalnız yaşayan Hamit K'den uzun süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine şahsın yaşadığı eve giden ekipler, Hamit K. isimli şahsı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Yaşanan olay sonrası Hamit K.'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Şahsın ölümüyle ilgili Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme sürerken, cinayet zanlısı yada zanlılarını yakalamak için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi | Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Son dakika haberi | Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Son dakika haberi | Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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Gaziantep, Şahinbey, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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