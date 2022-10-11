Son dakika haber | Haber yaparken köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Son dakika haber | Haber yaparken köpeğin saldırısına uğradı

11.10.2022 13:38

Son dakika 3. sayfa haberi: Haber yaparken köpeğin saldırısına uğradı Tokat'ta haber yapmaya giden basın mensubu köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Haber yaparken köpeğin saldırısına uğradı

TOKAT - Tokat'ta haber yapmaya giden basın mensubu köpeğin saldırısı sonucu yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ceviz hasadı haberi çekimi yapan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sedat Özata, beklemediği bir olayla karşılaştı. Ceviz hasadını görüntülemeye çalışan Özata, bir anda bacağındaki acı ile neye uğradığını şaşırdı. Jack Russell Terrier cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Özata, bacağından yaralandı. Niksar Devlet Hastanesine giderek kuduz aşısı olan Özata, aniden gelişen olay karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Özata, "Ceviz hasadı haberi yapıyordum. Bahçe sahibi ile röportaj yaparken birden bacağımda bir acı hissettim. O esnada birden reaksiyon gösterdim bacağımı salladım, bir baktım köpek ayağımın etrafında dolanıyor. Kamerayı yere bırakıp bacağıma baktığımda ısırık izlerini gördüm. Bahçe sahibi de "fındık" adlı köpeği uzaklaştırdı. Büyük bir köpek değildi ama yine de yaman bir şeye benziyordu. Haberi tamamlayamadan hemen hastaneye gittim ve gerekli tedavimi yaptırdım. Sonuçta habere giderken haber olduk" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Haber yaparken köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika

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